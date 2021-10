Gard : à 9 ans, il sauve son camarade qui était en train de s'étouffer

Savez-vous ce que l'on nomme "la manœuvre d’Heimlich" ? Pour Victor Menkene, ce geste de premier secours est une évidence. Seulement quelques secondes ont suffi au jeune garçon pour réaliser la manipulation et réussir à sauver son camarade Sacha à la cantine de son école.

C'est le quotidien Midi Libre qui relate le courage du jeune garçon originaire de Tavel (Gard). Victor n'a pas hésité à porter secours à son jeune camarade avec un geste qu'il avait appris grâce à un tutoriel déniché sur Internet. Sacha, sans doute victime d'une fausse route, a pu être sauvé grâce à l'intervention rapide et pleine de sang-froid de Victor.



"Gabin, un copain, m’a dit que Sacha était tout rouge et quand je l’ai vu à genoux, les mains sur la gorge, je me suis précipité pour lui taper dans le dos et je lui ai fait la manœuvre d’Heimlich", raconte Victor.

Pour avoir sauvé la vie de l'un de ses camarades qui était en train de s'étouffer avec deux morceaux de viande, Victor Menkene a été remercié par le maire de Tavel Claude Phillip et les élus présents, vendredi 22 octobre. Tous les villageois ont chaleureusement applaudi l'élève de CM1 qui a reçu la médaille de la ville de la part du maire.