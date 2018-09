publié le 30/09/2018 à 21:45

Enquêtes criminelles, chroniques criminelles, Affaire suivante ou encore le Grand dossier... Les magazines télévisés consacrés aux faits divers garantissent à chaque fois de belles audiences aux chaînes.



Les spectateurs regardent avec attention ces contenus. L'actualité criminelle comme l'affaire Maëlys et l'affaire Daval ont encore plus attisé la curiosité du téléspectateur. Les affaires en cours ou non élucidées intéressent particulièrement les spectateurs.

Par leur couverture médiatique intense des dernières grosses affaires criminelles, les chaînes d'information en continu ont impulsé cette tendance. Les fictions à la télévision sont également très suivies, comme le film La consolation, inspiré de l'autobiographie de Flavie Flament et diffusée sur France 3.

La comédienne Muriel Robin a également interprété Jacqueline Sauvage, une femme qui avait tué son mari après avoir subi des années de violences conjugales. Le téléfilm Jacqueline Sauvage : c'était lui et moi sera diffusé ce lundi 1er octobre sur TF1.