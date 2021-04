Fusillade mortelle à Paris : la piste du règlement de comptes privilégiée

et AFP

publié le 12/04/2021 à 20:48

Une fusillade a éclaté en plein jour ce lundi 12 avril à Paris. Plusieurs coups de feu ont été tirés devant l'hôpital gériatrique Henry-Dunant, dans le XVIe arrondissement de Paris vers 14 heures faisant un mort et un blessé. Il s'agirait d'un règlement de comptes selon les premiers éléments de l'enquête.

Après avoir mortellement touché un homme et gravement blessé une agente de sécurité, le tireur a pris la fuite sur un scooter. Âgée d'une trentaine d'années, l'homme abattu "est très connu, notamment pour meurtre en bande organisée, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs", d'après une source proche du dossier, qui confirme que la thèse d'une exécution préméditée est privilégiée. "Pour moi, ça ressemblait à un contrat professionnel, c'était ciblé, c'est certain", a confié Arnaud, témoin de la scène, au micro de RTL.

L'agente de sécurité, "gravement blessée", avait été "prise en charge rapidement par le Samu", après une première intervention du personnel de l'hôpital, a expliqué la Croix-Rouge dans un communiqué. Elle n'était a priori pas visée et "a plutôt été victime d'une balle perdue", a déclaré à la presse le maire du XVIe arrondissement Francis Szpiner, qui confirme qu'il s'agit "vraisemblablement d'un règlement de comptes."

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat, confiée à la brigade criminelle de la Direction régionale de la police judiciaire.