Fusillade à Plymouth : une fillette de trois ans tuée dans le drame

Une fillette de trois ans a été tuée dans la fusillade qui a eu lieu jeudi 12 août à Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a indiqué ce vendredi 13 août la police britannique. En tout, cinq personnes ont été tuées dans le drame.

Deux autres femmes âgées de 51 et 66 ans et deux hommes de 43 et 59 ans ont eux aussi, perdu la vie lors de cette fusillade, a précisé la police du Devon et des Cornouailles. Une des femmes tuée était de la famille du tireur. L'auteur des faits, un homme de 22 ans, avait retourné l'arme contre lui, afin de mettre fin à ses jours juste avant que la police n'intervienne.

Deux autres personnes ont été blessées lors de cette fusillade. Hospitalisées et soignées pour des blessures qui ne sont pas considérées comme graves, leurs jours ne sont pas en danger. Il s'agit de la pire fusillade qu'a connu le Royaume-Uni en plus de dix ans.