Royaume-Uni : six personnes décédées dans une fusillade à Plymouth

Des coups de feu ont fait plusieurs morts et blessés ce jeudi 12 août dans la ville de Plymouth, située au sud de l'Angleterre. Selon les premières informations, il ne s'agirait pas d'un acte terroriste. Dans la nuit, les autorités ont fait état d'un bilan de six décès, dont l'auteur présumé de la fusillade.

Sur Twitter, le député local Johnny Mercer, a évoqué "un incident grave et tragique", et a assuré que "l'incident n'est pas en lien avec le terrorisme". Le député de Plymouth a également déclaré que le suspect n'était pas en fuite. "Deux femmes et deux hommes sont décédés sur place", a précisé la police dans la nuit de jeudi à vendredi, après des heures d'incertitude autour de l'incident.

"Un autre homme, que l'on pense être l'agresseur, est également décédé sur place", ont ajouté les forces de l'ordre qui avaient été appelées en fin de journée en raison d'un "incident grave impliquant des armes à feu". Une autre femme, prise en charge sur les lieux, est décédée peu après à l'hôpital. Peu après la confirmation du bilan par la police, le député local Luke Pollard a précisé sur Twitter que l'une des victimes était "un enfant de moins de dix ans".

Pour l'heure, le lien entre le tireur et les victimes n'est pas déterminé. Une enquête est en cours.