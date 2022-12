Fusillade à Paris : Élisabeth Borne parle d'un "acte odieux"

Ce vendredi 23 décembre, plusieurs coups de feu ont retenti rue d'Enghien, dans le Xe arrondissement de Paris. Trois personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées, dont une demeure en urgence absolue. D'après les premiers éléments, l'auteur des coups de feu, un homme de nationalité française, est âgé de 69 ans et a déjà été mis en examen pour deux tentatives d'homicide. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

À la suite de ce drame, la première ministre Élisabeth Borne a réagi sur Twitter "Pensées et plein soutien aux victimes de la fusillade mortelle à Paris et à leurs proches" après un "acte odieux", tout en remerciant les services de police et les pompiers. La Première ministre a par ailleurs indiqué que Gérald Darmanin se rendait sur les lieux du drame. En effet, en visite dans un commissariat de Tourcoing, dans le Nord, le ministre de l'Intérieur avait indiqué, également sur Twitter, qu'il rentrait à Paris pour se rendre sur place.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dénoncé sur Twitter des "assassinats commis par un militant d’extrême droite" envers "la communauté kurde et, à travers elle tous les Parisiens". Si on ignore si le suspect est d'extrême droite, il est avéré qu'il a agi près d'un centre culturelle kurde, et a tiré en direction d'un salon de coiffure kurde.

