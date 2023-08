Fusillade à Nîmes : "On avait trop peur", témoigne une habitante dont l'appartement a été traversé par une balle

Victime collatérale d'une guerre entre trafiquants de drogue, un enfant de dix ans a été tué lundi 21 août à Nîmes, touché par balles dans le quartier populaire de Pissevin. Les habitants sont encore choqués par le drame. C'est le cas de Naomi*, qui a vu une balle traverser son appartement alors qu'elle s'y trouvait avec son fils.

Les tirs ont retenti lorsque la mère couchait son fils : "J'ai fait dormir mon fils à 22 heures, je suis allé au lit avec lui". C'est à ce moment-là que tout bascule : "On a entendu des bruits bizarres, on a cru que c'étaient des feux d'artifice, j'ai entendu 'pan !'. Du coup, on a eu peur, j'ai pris mon fils et on est allé dans la salle de bain", explique-t-elle.

Elle montre à RTL le mur troué, la balle est passée proche de la tête de son fils, qui était allongé. S'il avait été debout, il aurait pu être touché. "On était choqué, on avait trop peur", résume-t-elle. "Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, c'est très grave", confie cette habitante, traumatisée.

L'enquête se poursuit pour identifier les coupables. Invitée de RTL ce mercredi 23 août, Cécile Gensac, la procureure de la République de Nîmes, a assuré que "tout serait mis en œuvre pour que les responsables soient identifiés et interpellés".

*Le prénom a été changé.

