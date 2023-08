DOCUMENT RTL - Le père de l'enfant tué à Nîmes s'exprime pour la première fois

Le père de l'enfant de 10 ans tué à Nîmes, touché par balles dans une fusillade dans le quartier populaire de Pissevin, prend la parole sur RTL. "Je suis allé à l'hôpital et j'ai vu la voiture... avec des balles partout, explique Alpha Mady, la voix marquée par l'émotion. Les vitres brisées, le sang... Mon fils, il est mort sur le coup. Mauvais moment, mauvaise journée", explique-t-il.

Hier soir vers 23h, il était sorti avec un ami lorsqu'il a reçu ce terrible appel de sa femme. Il s'est rendu à l'hôpital où il a vu la voiture criblée de balles et couverte de sang. Face au drame, Alpha Mady ne fait que prier en attendant de pouvoir enterrer son fils. "C'est le destin, on ne peut pas juger, ce qui est fait est fait, confie-t-il au micro de RTL. Ce n'est que la prière qui reste. Jusqu'à ce que l'on enterre mon bébé, et là mon coeur se reposera en paix".



Dans le petit salon, une dizaine de femmes sont assises en tailleur sur le tapis jaune autour de la mère de l'enfant décédé le 21 août 2023. Ce sont des amies, des voisines, des connaissances qui sont venues apporter leur soutien à cette mère endeuillée. Sous son voile rouge et blanc, Ramatou pleure, serre son autre jeune enfant dans les bras, répète que son fils "est parti" et, chaque fois qu'un mot sort de sa bouche, un torrent de larmes l'accompagne.

"La nouvelle, c'est la mama qui me l'a apprise. Elle était en traine de pleurer au téléphone. J'étais traumatisé. Je ne comprenais même pas. Ils ont tiré beaucoup, remarque un cousin de la famille, Alexis, au micro de RTL. Moi aussi, j'ai pleuré, j'étais avec lui [l'enfant] il n'y a même pas deux semaines. C'était un gentil garçon qui aimait bien parler, rigoler... il était au mauvais endroit, au mauvais moment. On ne peut rien faire, ce qui est fait est fait. Que son âme repose en paix."