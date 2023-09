Fusillade à Marseille : "Ils n'ont plus d'honneur", dénonce un témoin de la scène

Au lendemain du drame, impossible de savoir avec certitude si le règlement de comptes qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 28 septembre à Marseille est bien lié au trafic de stupéfiants. Cette fusillade s'est déroulée en pleine rue, a été filmée par des caméras de surveillance. Des images choquantes sur laquelle on voit une voiture s'arrêter, un homme en descendre et viser trois personnes sur le trottoir. Deux sont morts et un troisième est grièvement blessé.

Tout s'est passé très vite avant que le voiture ne reparte devant des habitants médusés dont Joseph, qui habite juste en face de la scène de crime. "J'ai entendu quatre rafales à peu près", confie le riverain. "Il n'y a que des petits vieux ici, il y a une maison de retraite à côté. Il ne se passe jamais rien normalement. Franchement, je suis choqué."

Il redoute désormais qu'un tel incident se reproduise. "Je ne veux plus laisser ma concubine aller acheter des cigarettes. Évidemment que ça fait peur. Ils n'ont plus d'honneur comme on entend dire, en pleine rue, devant tout le monde, en plein jour… Ce n'est plus du trafic, c'est carrément de la barbarie", estime Joseph. "Avant, on ne s'inquiétait pas. C'est quand même grave. Ça veut dire que tu es là, ça traverse la fenêtre et boom tu en prends une dans la tête alors que tu n'as rien à voir."

Les deux hommes tués dans la fusillade étaient âgés avaient 24 et 41 ans. Ce dernier était déjà connu des services de police pour violence avec arme. Les jours de la troisième victime ne sont plus en danger.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info