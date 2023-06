INVITÉE RTL - Marseille : "Je ne veux plus voir ces jeunes mourir", confie Anita, maman d'un garçon tué par balles

23 homicides ont eu lieu, dans des règlements de comptes liés aux trafics de drogue, depuis le début de l'année à Marseille, selon un décompte de l'AFP. 32 personnes avaient perdu la vie en 2022 dans les Bouches-du-Rhône sur fond de trafic de stupéfiants. Le collectif Alehan, des familles de victimes de fusillades sur fond de trafic de drogue, organise une marche ce dimanche 18 juin. Anita a perdu son fils il y a 5 ans et veut se battre contre ce fléau.

"Si je fais tout ça c'est pour me dire que je fais quelque chose pour tous ces jeunes qui sont assassinés. Le jour où mon fils est décédé, ils m'ont tuée avec lui. Je ne veux plus voir ces jeunes mourir, je ne veux plus entendre parler d'assassinats. C'est des assassinats, des meurtres, ce n'est pas des règlements de compte. Un enfant qui a 14 ans, on ne peut pas parler de règlement de compte", dit-elle.

Le gouvernement a annoncé des moyens, des effectifs supplémentaires face à la recrudescence de ces drames. Mais selon Anita, "cette jeunesse n'est pas protégée". "Il faut qu'il y ait plus de prévention", dans les écoles notamment, dit-elle.

