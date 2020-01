Morbihan : des drones utilisés pour traquer les dealers

publié le 28/01/2020 à 07:30

Les trafiquants de drogue sont donc désormais traqués par des drones dans le Morbihan. C'est une première, à Vannes, où le préfet du Morbihan Patrick Faure veut surveiller et repérer les dealers et consommateurs dans certains quartiers de Vannes grâce à des nouveaux appareils dont les images pourront servir à terme à élucider certaines affaires.

"Il faut que les consommateurs aient peur, peur de voir les policiers et peur d'avoir affaire aux policiers. S'il y a moins de consommateurs, il y aura donc moins de dealers en utilisant des drones qui iront faire des rondes automatiques", assure le préfet du Morbihan au micro de RTL. Des drones qui pourront prendre des photos.

Pour Patrick Faure, "il faut inverser le sens du stress et que l'immense majorité des gens qui n'ont rien à craindre parce qu'ils respectent les lois et règlements ne soient plus stressés et que ce soient ceux qui sont en infraction soient totalement stressés". Un dispositif dans les airs qui pourrait également servir sur les routes pour surveiller les conducteurs trop pressés.