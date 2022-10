Finistère : un village ciblé par des vols de volailles

Dans la commune de Bannalec (Finistère), un ancien officier de la gendarmerie, aujourd'hui retraité, s'est fait voler pour 1.000 euros de volailles. L'homme a déjà été victime à deux reprises de ces vols et pense qu'un gang serait derrière ces pillages.

"C'est au moins deux voire trois personnes. Pour moi, c'est une organisation", assure ce retraité. Des poules, des canards et des oies ont ainsi quitté sa basse-cour. "Il y a eu un repérage au préalable avant d'agir", affirme l'ancien enquêteur.

Ce retraité n'est pas le seul à avoir été victime d'un vol de volailles dans la commune. "J'ai retrouvé deux poules tuées et enterrées", assure une voisine. Si cette dernière a porté plainte à la gendarmerie, l'enquête a été classée sans suite.

"On m'a volé cinq canards et une oie. Un mois après, fin août, on m'a volé cinq poules et un coq", témoigne un autre habitant de Bannalec. D'autres victimes de ces pillages ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Mais elles n'ont pas toutes déposé plainte, la brigade la plus proche étant située à 11 km de la commune.

