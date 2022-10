Carburants : pourquoi quand on fait le plein, faut-il absolument respecter le petit clic ?

Alors qu'une grève des salariés de TotalEnergies, reconduite jusqu’à mardi 11 octobre, et de son concurrent ExxonMobil entraîne pénuries et difficultés d’approvisionnement en France, on explique pourquoi quand on fait le plein, il faut absolument respecter le petit clic.

Ce petit clic qu'on entend quand on a la chance de remplir son réservoir… La chance vu qu’en ce moment, la probabilité de gagner à l’Euromillions est plus élevée que celle de trouver une station avec de l’essence. Eh bien ce petit clic, vous savez ce qu’il indique ?

Que ça y est, le réservoir est plein. Et pourtant, avouez, on l’a tous fait, même après ce clic, on continue à appuyer sur le pistolet. Histoire de rajouter un peu plus d’essence. Après 4 heures d’attente, c’est tentant. Tentant mais stupide.

Car si vous continuez, certes il y aura un deuxième clic puis un troisième qui veulent dire en langage automobile "T'es con ou quoi je t’ai que ça y est le plein est fait !!!". Mais continuer après le premier clic, oui, c’est stupide. Car c’est du gaspillage. En fait ce que vous prenez comme essence après le premier clic ne vous servira pas !

Où va le surplus de carburant ?

Ce surplus de carburant n’ira pas dans votre réservoir. Il va être évacué par le système de drainage de votre véhicule et a de fortes chances de finir sur la route. À plus de deux euros le litre, c’est dommage et dangereux !

Si c’est du gasoil, c’est glissant et donc sur la chaussée, cela peut provoquer des accidents, notamment chez les deux-roues. Et puis surtout trop d’essence dans le réservoir peut finir par abimer votre tuyau de récupération des vapeurs d’essence. Et là c’est plus d’une centaine d’euros qu’il faudra dépenser en réparation.

Puisqu’on parle de plein d’essence, petite devinette : est-ce que vous savez comment être sûr de quel côté de votre voiture est le bouchon d’essence ? Pourtant il y a un truc simple que vous avez sous les yeux : sur votre tableau de bord, y a un pictogramme de pompe à essence. Vous le voyez ? Eh bien à côté y a un petit triangle. Si ce triangle est à gauche de la petite pompe, votre réservoir d’essence à gauche. Et à droite si le triangle est à droite.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info