Fillette enlevée en Isère : mandats d'arrêt européens contre le père et son complice

Un juge d'instruction a délivré vendredi deux mandats d'arrêt européens contre le père d'Eya, 10 ans, et son complice, soupçonnés d'avoir enlevé violemment la fillette la veille en Isère. Une information judiciaire a été ouverte pour "violences aggravées sur la mère de l'enfant", "violences" sur la mineure pour les deux mis en cause, "soustraction par ascendant" pour le père et "complicité de soustraction par ascendant" pour son complice. Le procureur a précisé que les mandats délivrés pour les deux hommes ont été "diffusés dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen".

Le parquet de Grenoble a fait savoir que les éléments recueillis laissent penser que le père, son complice et l'enfant sont à l'étranger. Les destinations possibles sont la Suède et la Tunisie, puisque le père Khaled Sassi possède ces deux nationalités.



L'alerte enlèvement levée vendredi matin

Plus tôt dans la matinée, le parquet avait levé l'alerte enlèvement déclenchée jeudi soir. "Il a été mis fin à l'alerte enlèvement mais l'enquête se poursuit bien évidemment, Eya n'étant pas encore été retrouvée. La police judiciaire a reçu environ 70 messages dont certains sont encore en cours d'exploitation", a expliqué le procureur. "Les services de police européens et les magistrats de liaison français en poste dans les pays dans lesquels le père est susceptible de se rendre sont en alerte", a encore précisé le parquet.

La fillette de 10 ans a été enlevée jeudi vers 8H15 pendant qu'elle marchait avec sa mère dans la rue, pour se rendre à son école de Fontaine, en banlieue de Grenoble, où elle est scolarisée en CM2. Selon le parquet, le père "et un complice encagoulé" ont "gazé avec du produit lacrymogène la mère de la petite fille" avant de s'emparer d'Eya.









L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info