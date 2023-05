L'alerte enlèvement pour retrouver la petite Eya levée, la fillette toujours recherchée

L'alerte enlèvement déclenchée jeudi 25 mai au soir après l'enlèvement d'Eya, 10 ans, par son père, a été levée ce vendredi matin sur décision du parquet de Grenoble. La petite fille enlevée à Fontaine, dans l'Isère n'a pas encore été retrouvée. "L'enquête se poursuit et les éléments recueillis grâce à cette alerte sont en cours d’exploitation", indique un communiqué de la direction centrale de la police judiciaire.

L'enlèvement d'Eya a eu lieu jeudi vers 8h20 devant le centre social de la commune iséroise. La fillette et sa mère se dirigeaient vers l'école lorsque a surgi une Peugeot 306 grise. À son bord, un conducteur au visage cagoulé et un autre homme, que la maman a reconnu comme étant le père de la fillette. Le père d'Eya a alors ouvert la portière et arraché violemment la petite fille à sa mère. La maman a été aspergée de gaz lacrymogène. En état de choc, elle a été emmenée à l'hôpital avant de rapidement être entendue par les enquêteurs chargés de retrouver la fillette.

Le père, activement recherché, pourrait chercher à fuir en Tunisie. L'homme de 53 ans, séparé de la mère de sa fille, possède la double nationalité suédoise et tunisienne. L'organisation du rapt, avec un complice, a été, semble-t-il, bien préparée, selon les mots du procureur.



