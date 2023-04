Femme démembrée aux Buttes-Chaumont : les aveux glaçants du mari de la victime

C’est un féminicide glaçant. Un homme est accusé d’avoir tué, découpé puis dispersé le corps de sa femme dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, à la mi-février. RTL a pu accéder aux auditions de ce quinquagénaire, révélées il y a quelques jours par nos confrères du Parisien, un récit d’autant plus perturbant que rien ne laissait présager un tel drame. Un de nos reporters avait d’ailleurs pu rencontrer cet homme chez lui, avant son arrestation. "Nous étions heureux ensemble et je ne lui connaissais pas d’ennemis. Peut-être a-t-elle fait une mauvaise rencontre. Qui a bien pu lui faire tant de mal ?", disait-il avant de fondre en larmes, de s’excuser puis de refermer la porte. Quelques jours plus tard, cet homme, père de trois enfants, sera interpellé par la brigade criminelle.

Devant les enquêteurs en revanche, il ne mettra pas longtemps à avouer. Dans l’après-midi du 23 février, le suspect s'assoit face aux enquêteurs pour sa troisième audition et immédiatement il fond en larmes, avant de passer aux aveux.

Une dispute qui tourne à l’altercation

L’homme, vendeur dans un Franprix, se lamente : "Depuis des années, c'est moi qui paye, c'est moi qui m'occupe des enfants, c'est moi qui fais tout".

Puis le mari en vient alors au 30 janvier, le jour du crime. "Ce jour-là, je lui ai demandé de l'argent pour m'aider, je n'y arrivais plus. Elle m'a répondu : ‘je m'en fous, je n'ai pas d'argent’". La dispute tourne à l'altercation, le quinquagénaire arrache le sac à main de son épouse et trouve des billets. Face aux policiers il va jusqu'au bout de ses aveux : "Elle s'est jetée sur moi pour le reprendre. Je l'ai attrapée autour du cou, elle a crié, j'ai paniqué et j'ai serré".

Le corps reste trois jours dans l’appartement

L’homme a étranglé sa femme au cours d’une dispute, un geste qu'il est incapable d'expliquer. "Je ne voulais que la maitriser, je voulais qu'elle se taise, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça", dit-il. La suite est vertigineuse. L'homme n'appelle pas les secours et allonge le corps de sa femme sur le canapé et la couvre d'une couette, le visage tourné vers le dossier. À la sortie de l'école, il emmène les trois enfants de 8, 14 et 17 ans dans une pizzeria, sans repasser par la maison. "Quand on est rentré je leur ai dit de ne pas faire de bruit, que maman était malade et qu'elle dormait".

Le cadavre va ainsi rester trois jours dans l'appartement. Le mari place le corps dans une pièce condamnée. "Je savais que les enfants n'iraient pas", assure-t-il. Il leur dit que leur mère s'est sans doute absentée. Pendant trois jours, il tourne en rond. "Je ne savais pas quoi faire, j'avais peur de perdre aussi mes enfants". Au troisième jour, il prend la funeste décision : couper le cadavre en morceaux.

Deux heures pour découper le corps

Le suspect ne prononce que ces quelques mots pour expliquer sa décision : "Je me disais que c'était lourd à transporter". Après avoir déposé les trois enfants à l'école, il passe dans un Castorama acheter des sacs plastique. Il s'enivre avec du whisky et de la bière, prend une scie à bois dans un placard de l'appartement et procède au découpage. Aux policiers qui s'étonnent d'avoir retrouvé des morceaux de manteau sur le corps de la femme tué à l'intérieur de l'appartement, le mari fait cette réponse à peine croyable. "C'est bête, je l'ai habillé en pensant qu'elle allait avoir froid".

Les détails sont évidemment indicibles. Le mari va pourtant au bout de son terrible ouvrage, qui dure deux heures selon ses aveux. Il place ensuite les morceaux de corps dans trois grands sacs poubelles, et nettoie le sol de la cuisine avant de partir jeter les sacs un par un. En métro d'abord, à l'aide d'un caddie de courses. L'idée du parc des Buttes-Chaumont, voisin et familier, ne lui viendra qu'en cours de trajet. Il y retourne à deux reprises. Le troisième paquet ne sera jeté que le lendemain, à l'aide d'une vieille poussette cette fois-ci, après un arrêt de bus choisi au hasard.

Dans son téléphone les policiers retrouveront cette recherche internet : "Y a-t-il des caméras aux Buttes Chaumont ?". Mais dès la découverte des morceaux de corps, les incohérences du mari en avaient fait le suspect numéro un.

