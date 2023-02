L'époux d'Assia Matoug, retrouvée démembrée aux Buttes-Chaumont le 13 février, peut-il être à l'origine du drame ? C'est en tout cas une piste que les enquêteurs comptent exploiter en le plaçant en garde à vue, selon une source policière. Il y a probablement à l'origine de ces soupçons des incohérences sur la déclaration de disparition d'Assia Matoug par le mari aux policiers. En effet, Youcef Matoug a prévenu les policiers le 6 février, soit une semaine après la disparition de sa femme.



Le jour de sa disparition, le 31 janvier, "je suis resté à la maison pour m’occuper des enfants car il n’y avait pas d’école ce jour-là. Ils sont tous scolarisés à Paris", détaillait le mari à RTL. Faute de lui avoir demandé, il ne sait pas où sa femme était allée. Youcef Matoug a tout de même expliqué qu'elle avait l'habitude d'aller dans des braderies pour acheter des habits et les revendre à des particuliers. Une semaine après la disparition, le 6 février, il se rend au commissariat de Montreuil pour prévenir la police. Le 13 février, des agents municipaux du parc des Buttes-Chaumont découvrent sous un tas de déchets un sac de plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme. Le 14 février, l'époux est mis au courant de la découverte macabre.

"A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Qui a bien pu lui faire du mal ? Je regrette de ne pas lui avoir posé davantage de questions pour savoir où elle allait le jour de sa disparition", se désolait-il au micro de RTL le 15 février. L'époux de la victime et ses trois enfants, âgés de 8, 14 et 17 ans, ont été entendus par les enquêteurs le 14 février. Ces derniers ont perquisitionné le domicile familial, repartant avec des téléphones portables et plusieurs ordinateurs. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la Brigade criminelle.



