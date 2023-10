Fausses alertes à la bombe : provenance, récurrence, peines encourues… Ce que l'on sait de ces menaces

En pleine alerte attentat renforcée, les alertes à la bombe se multiplient. On en compte 70 dans les aéroports français depuis mercredi. Des menaces envoyées quasiment par la même adresse e-mail, située en Suisse, selon le ministre des Transports Clément Beaune. Le constat a rapidement été fait par le service qui centralise les fausses alertes dans les aéroports français depuis quelques jours : presque toutes ces alertes ont une origine commune.

Il s'agit de courriels, envoyés depuis une même plateforme située en Suisse. Plateforme qui permet de masquer totalement l'adresse d'origine des auteurs de ces menaces. Cela ne veut pas dire que les mauvais plaisantins, qui encourent jusqu'à trois ans de prison, habitent en Suisse. Mais que seule les autorités helvétiques peuvent exiger de la société concernée leur adresse mail originale, qui pourrait permettre de les identifier.

D'après le ministre des Transports Clément Beaune, le fait que la Suisse ne soit pas dans l'Union européenne, qui impose désormais des règles strictes aux plateformes numériques, va retarder d'autant plus les enquêtes sur ces fausses alertes à la bombe. Un ministre qui pointe du doigt des "hackers lancés dans une compétition de la bêtise", et qui les qualifient de "grands délinquants" et de "gros abrutis".

