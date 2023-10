INVITÉ RTL - Alertes à la bombe : "22 enquêtes sont en cours", annonce Éric Dupond-Moretti

Le château de Versailles a une nouvelle fois dû être évacué ce jeudi 20 octobre, pour la 4e fois en moins d’une semaine après de fausses alertes à la bombe. La veille, des vols ont été annulés ou déroutés, des terminaux évacués dans la plupart des grands aéroports français, à l'exception de Paris, à cause de menaces d'attentats ou des colis abandonnés, provoquant des heures de retard. À l'issue d'une visite d'inauguration d'un centre de détention rénové à Fleury-Mérogis, Éric Dupond-Moretti, avait averti que "les petits guignols" auteurs de ces fausses alertes, notamment à la bombe, seraient "retrouvés" et "punis".

"On poursuit, c'est ce que j'ai demandé, on identifie et on condamne. Dans ceux qui font ces alertes à la bombe, il y a des gamins, des petits plaisantins, qui n'ont pas le sens des responsabilités. Je rappelle que ce sont les parents qui vont payer les conséquences financières et elles sont extrêmement importantes", indique le garde des Sceaux, invité de RTL ce vendredi 20 octobre. Le ministre annonce que "22 enquêtes sont en cours, il y a eu des interpellations et il y aura évidemment des condamnations".

"On ne peut pas laisser faire ça. Ça crée une psychose dont le pays n'a pas besoin. On a besoin de recul, on a besoin d'unité. (...) Je dis aux parents : 'surveillez vos gamins', je demande à la justice d'être très réactive. On a besoin de calme dans cette période. (...) Il faut qu'on mette un coup d'arrêt", ajoute Éric Dupond-Moretti.