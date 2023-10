Les alertes à la bombe se multiplient ces derniers jours, au château de Versailles, dans les aéroports ou encore dans des établissements scolaires. Une situation difficile à appréhender, car près d'une semaine après l'attentat terroriste du lycée d'Arras, chaque signalement est pris au sérieux. "On ne peut pas prendre le risque une seule fois de ne pas intervenir", explique Denis Jacob, Secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, invité de RTL ce jeudi 19 octobre.

"Systématiquement, l'alerte est signalée et traitée au même niveau de risque et de danger et on met en place le dispositif qui est prévu pour gérer ce genre d'événement. (...) Ce n'est pas une perte de temps parce que notre mission, c'est d'assurer la sécurité de nos citoyens et garantir qu'il n'y a aucun danger mais bien évidemment, le temps employé, c'est un temps qui n'est pas employé pour les missions habituelles et classiques", explique-t-il.

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a averti mercredi 18 octobre que "les petits guignols" auteurs de fausses alertes seraient "retrouvés" et "punis". "Ce sont souvent des appels anonymes qui sont passés directement aux établissements. Mais des enquêtes sont ouvertes systématiquement et on a le pouvoir de saisir tous les services compétents pour identifier les auteurs. Tout est mis en œuvre pour identifier systématiquement ces individus. Ce sont des petits plaisantins très souvent malheureusement, qui désorganisent aussi le travail d'un certain nombre de fonctionnaires de police", déplore Denis Jacob.