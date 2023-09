Un Pass Rail "autour de 49 euros" instauré "dès l'été prochain", annonce Clément Beaune

Le Pass Rail mis en place dès l'été prochain ? Interrogé à ce sujet par Télématin, sur France 2, le ministre délégué chargé des Transports a confirmé ce 7 septembre que cette mesure était en route. "On veut que ce soit simple", a tranché Clément Beaune, qui veut que "les Français, quels que soient leurs âges, puissent acheter ce Pass pour voyager en Intercité ou TER de manière illimitée, pour un prix unique et pas cher". Selon lui, cette mesure pourrait être instaurée dès l'été 2024.

"Si possible", le ministre souhaite également que ce pass concerne "les bus, les métros et les tramways" des grandes villes françaises. Cette mesure, déjà instaurée en Allemagne pour 49 euros, devrait être reproduite rapidement dans l'Hexagone, d'autant plus qu'Emmanuel Macron s'est dit favorable à son instauration. Clément Beaune a insisté pour que le Pass reste attractif et a assuré que le prix sera "autour de" 49 euros. "Il ne faut pas que ce soit, cher, il faut que ce soit autour de ce qu'ont fait les Allemands", a-t-il insisté.

Le ministre a assuré qu'un dialogue était déjà en cours avec les différents acteurs du secteur du transport, comme les maires des grandes villes, les présidents de métropoles et présidents de régions qui proposent déjà individuellement des offres attractives. "L'idée, ce n'est pas d'enlever quelque chose à quelqu'un [...], c'est de faire mieux, tous ensemble", a précisé Clément Beaune. "Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas", a-t-il ajouté. De plus, pour financer ce projet, l'État mettra la main à la poche, selon les propos du ministre.

