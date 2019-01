Rennes : il lance une fausse alerte à la bombe pour ne pas voir ses parents

et AFP

Un vol détourné, un trafic aérien interrompu pendant près d'une quarantaine de minutes : tout ça pour une histoire de famille. Un étudiant rennais comparaîtra en mai devant le tribunal correctionnel pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe sur un vol Lyon-Rennes de la compagnie EasyJet le vendredi 18 janvier, obligeant l'avion à faire demi-tour.



Transportant 150 passagers, l’appareil avait rebroussé chemin en vol après un appel téléphonique anonyme faisant état de la présence d'une bombe à bord de l'appareil. Tous les passagers ont été débarqués et fouillés. Le vol ayant été annulé, ils ont dû attendre un autre avion en provenance de Londres.

"L'auteur des faits a été identifié. Il s'agit d'un étudiant rennais âgé de 23 ans, qui ne souhaitait pas que ses parents, qui avaient pris place à bord de cet avion, le rejoignent à Rennes", a indiqué le procureur de la République de Rennes dans un communiqué, ajoutant que l'intéressé reconnaissait les faits.

"À l'issue de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Rennes, et s'est vu remettre une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience du 21 mai prochain, pour répondre de ces faits qualifiés de communication de fausses nouvelles compromettant la sécurité d'un aéronef en vol", ajoute le parquet.

Jusqu'à cinq ans de prison

L'étudiant risque jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 d'amende. Il doit également régulièrement se présenter au commissariat de Rennes et ne peut entrer dans un aéroport jusqu'à son jugement.



Le jeune homme "ne paraît pas atteint de trouble d'ordre psychologique, et est totalement inconnu des services de police. La motivation de son acte n'est d'aucune manière en lien avec une quelconque action terroriste", précise le parquet.