Fabrice Da Silva, un coupable sur mesure ?

Le 14 décembre 2020, vers 2 heures du matin, le corps d'un homme d'une trentaine d'années est retrouvé, gisant sur la chaussée, dans une rue de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Il a été tué d'une balle et a reçu plusieurs coups au visage. L'arme du crime semble être le fusil a canon scié qui se trouve sur le siège de la voiture. À côté du corps se trouve une cartouche de calibre 12. Une munition utilisée généralement pour la chasse au gros gibier.

La victime s'appelle Bandjougou Diawara. Cet homme de 32 ans est apporteur d'affaires dans une agence immobilière avec Fabrice Da Silva. Au début de l'enquête, la brigade criminelle s'intéresse au pedigree de la victime. Un homme fiché pour racket et trafic de stupéfiants. Les forces de l'ordre vont interrogés l'entourage de Bandjougou Diawara, sa famille et son associé, Fabrice Da Silva.

Ils se connaissent bien, dînent souvent ensemble avec leurs femmes respectives et sont même partis en vacances tous ensemble. Fabrice Da Silva, la dernière personne à l'avoir vu vivant, et son ami Michel, vont être suspectés et condamnés par la justice. Ils attendent leur procès en appel.



