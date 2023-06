Explosion à Paris : le récit minute par minute par celles et ceux qui l'ont vécue

Comment expliquer la déflagration d'une violence inouïe qui a fait 37 blessés, dont 4 graves, rue Saint-Jacques dans le Ve arrondissement de Paris, mercredi 21 juin ?

En ce premier jour de l'été, il est environ 16h50 lorsqu'une forte déflagration résonne dans le quartier. Michel dirige une école de musique située sur la rue Saint-Jacques. Ses élèves étaient en cours à ce moment-là. "J'étais tranquillement installé à mon bureau lorsque, subitement, l'explosion est arrivée, pulvérisant les fenêtres. Le bruit était tel que l'on aurait dit un bruit de bombe. J'ai fait 3 mètres sur le côté. On a réussi à évacuer tout le monde."

Des habitants, paniqués, descendent dans la rue, essaient de se frayer un chemin entre les bris de verres et les gravats. Un immeuble est à moitié effondré, la façade d'un autre est en feu. Christiane, retraitée, est sortie en quelques minutes. "J'ai vu que l'immeuble du Val-de-Grâce était non seulement explosé, mais descendu", raconte-t-elle, décrivant "une fumée dense et noire".



On ne pense pas que ça peut se produire chez nous, mais ça se produit aussi. Éric, habitant du quartier depuis 40 ans.

Très rapidement, les pompiers et les secours arrivent sur place. Les premiers blessés sont soignés par les secouristes sur le trottoir, les plus gravement touchés sont évacués sur des brancards vers un poste médical avancé, des badauds, en pleurs, sont recueillis dans un restaurant par la Croix-Rouge. Les pompiers, eux, progressent, pour éteindre les incendies. Malek a apporté son aide aux secours. "Je vois beaucoup de gens paniqués, d'autres qui filmaient. Une masse s'est attroupée devant le bâtiment. J'ai demandé aux policiers comment je pouvais aider. On m'a demandé de crier pour faire reculer les gens", explique-t-il, précisant tenter de les faire reculer depuis une heure.

Des riverains, encore choqués, scrutent l'écran de leur téléphone portable, pour tenter d'obtenir des informations ou envoyer des messages à leurs proches pour les rassurer.

Dans le même temps, des centaines de personnes sont évacuées. Derrière les cordons de sécurité, des dizaines d'habitants, demandent aux policiers quand ils pourront rentrer chez eux. Mais plusieurs immeubles, fragilisés, menacent de s'effondrer. Jean-Christophe, en costume-cravate, vient juste de terminer le travail. "J'attends des informations pour rentrer chez moi éventuellement et puis voir dans quel état est mon appartement.

Dans cette rue commerçante et huppée de la capitale, ce drame est un choc. Éric connaît tous ses voisins. Il habite ici depuis une quarantaine d'années. "C'est un quartier qui est assez calme généralement (...) On ne pense pas que ça peut se produire chez nous, mais ça se produit aussi."

La nuit tombe, de gros projecteurs s'allument pour éclairer les décombres et aider le travail des pompiers, à la recherche d'éventuelles victimes. Pas loin, une femme, à genoux, prend la main de sa petite fille, avant de se mettre à prier.