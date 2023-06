Explosion à Paris : "C'était vraiment très puissant", indique un témoin sur RTL

Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, a témoigné au micro de RTL, mercredi 21 juin. Les bureaux dans lesquels il travaille sont situés au 277 rue de Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris, où un immeuble a explosé. Selon lui, la déflagration a eu lieu dans l'Amercian Academy, une école de mode.

"Quand on est sorti, on a vu que l'immeuble [...] était effondré", a assuré l'homme. Alors qu'il était en réunion, il a entendu une énorme explosion vers 16h50. "Toutes les fenêtres se sont ouvertes, les vitres ont explosé, les faux plafonds sont tombés [...] C'était vraiment très puissant, très, très fort", a témoigné Philippe Delorme.

Lui n'a pas senti d'odeur de gaz, mais a indiqué que l'un de ses collaborateurs avait cru sentir quelque chose avant l'explosion et avait fait demi-tour pour s'éloigner de cette odeur. Une salariée du secrétariat général de l'enseignement catholique a été blessée et légèrement brûlée, a-t-il rapporté.

"On pense surtout aux victimes"

"L'arrière de l'immeuble était entièrement en flamme. C'est un immeuble qui couvre un passage et il était éventré, effondré et en flamme", a précisé Philippe Delorme. Malgré la sidération provoquée par l'explosion, "tout s'est passé dans le calme. Les militaires présents ont bien accompagné nos déplacements", a affirmé le secrétaire général de l'enseignement catholique.

"Ça reste quelque chose de très marquant et de difficile et on pense surtout aux victimes", a ajouté l'homme. Selon son impression, peu de personnes travaillent à l'American Academy, l'école de mode où s'est probablement produite l'explosion. Les causes de la déflagration et de l'incendie qui a suivi ne sont pas encore connues.

