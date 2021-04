Évreux : six jeunes interpellés après des agressions sur des policiers

publié le 04/04/2021 à 19:10

Six jeunes de 12 à 20 ans ont été interpellés dans la soirée du 3 avril à la suite de violences contre des policiers. Les faits ont eu lieu dans le quartier de la Madeleine d'Évreux dans l'Eure.

Les policiers ont été appelés vers 22h pour des feux containers et ont été accueillis par une vingtaine de tirs de mortiers d'artifice. Selon le syndicat Unité SGP Police de l’Eure, qui a accordé un entretien à Paris Normandie, ces agressions sont liées à un appel "à se faire du flic" sur les réseaux sociaux, à la suite d'autres interpellations. "Les policiers ont subi des projections de mortiers, des jets de cailloux et d’engins incendiaires, le but étant de porter atteinte à l’intégrité physique de nos collègues", décrit Johann Maugé, représentant syndical.

Un peu plus tard dans la soirée, les forces de l'ordre ont de nouveau été prises à partie par une nouvelle série de tirs de mortiers d'artifice et des cocktails Molotov. Le parquet précise que les incidents se sont terminés "entre minuit et une heure du matin". Le plus jeune des interpellés a été remis en liberté le 4 avril au matin. Les cinq autres étaient toujours en garde à vue à midi.