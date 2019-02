Eure : elle dissimulait le corps de son frère mort sous un matelas depuis un an

Selon 24Matins.fr, la femme n'aurait pas supporté la mort de son frère paraplégique . Elle aurait alors décidé de cacher le corps du défunt, expliquant à son mari chauffeur-routier régulièrement en déplacement que son frère était dans le coma à l'hôpital et que les visites n'étaient pas conseillées. L’autopsie a écarté la piste criminelle, toutefois une enquête ADN va être réalisée pour identifier la victime avec certitude. Aucune poursuite pénale ne sera engagée contre la sœur.

C'est dans une chambre fermée à clé qu'ils ont découvert le corps de l'homme "emmitouflé dans des sacs et des couvertures" entre un matelas et un sommier.

En décembre dernier, les gendarmes de Pont-Audemer dans l'Eure ont découvert un corps dissimulé entre un matelas et un sommier. C'est la sœur du défunt, incapable de faire son deuil, qui l'avait dissimulé depuis sa mort en octobre 2017 , rapportent 24Matins.fr et L'Éveil de Pont-Audemer. Les faits remontent à décembre 2018. La Mutualité sociale agricole, sans nouvelle du sexagénaire, avait alerté les gendarmes. Ces derniers s'étaient alors rendus au domicile de sa sœur, sa curatrice, qui avec son mari l’hébergeait depuis dix ans.

