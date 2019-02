publié le 08/02/2019 à 19:39

La police a lancé un appel à témoins vendredi 8 février après la disparition "inquiétante" de deux lycéennes de l'agglomération lyonnaise, qui n'ont plus donné signe de vie depuis quatre jours. "Carla et Laure sont scolarisées au lycée La Favorite à Sainte-Foy-lès-Lyon, où elles ont été vues lundi 4 février au matin. Leur absence était constatée dès 15 heures l'après-midi", précise la police.



Les deux jeunes filles sont âgées de 16 ans. La première est Carla Macari (âge apparent 18 ans), de longs cheveux châtains, des yeux marron et mesure 1m65. Elle était vêtue d'un blouson noir, d'un haut blanc et d'un jean noir lorsqu'elle a été aperçue la dernière fois. L'autre lycéenne s'appelle Laure Gorand, elle a des cheveux noirs frisés portés en chignon. Elle portait un pantalon sombre, une veste à rayures rouge et blanches en fausse fourrure.

Elles sont recherchées par le commissariat du VIIe arrondissement de Lyon qui a diffusé leurs photos et signalements sur Twitter. "Rien ne laisse penser qu'il puisse s'agir d'une fugue et vu leur âge, elles peuvent être exposées à des dangers", a indiqué une source proche de l'enquête. Les forces de l'ordre ont mis en place deux numéros de téléphone pour d'éventuels proches ou témoins ayant des informations pour retrouver les adolescentes : le 04.72.71.57.30 (en semaine) et le 04.78.78.40.40 (le soir et les week-ends).

[#AppelàTémoins] A #Lyon disparition inquiétante de Carla MACARI, 16 ans.

Merci pour vos #RT pour aider les enquêteurs

¿ 04 72 71 57 30 (semaine)

¿04 78 78 40 40 (soirs et week-ends) pic.twitter.com/QQ5DpklZnE — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) 8 février 2019

[#AppelàTémoins] A #Lyon disparition inquiétante de Laure GORAND, 16 ans.

Merci pour vos #RT pour aider les enquêteurs

¿ 04 72 71 57 30 (semaine)

¿ 04 78 78 40 40 (soirs et week-ends) pic.twitter.com/hApfJJXXVm — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) 8 février 2019