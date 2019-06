Étudiante poignardée à Marseille : un adolescent mis en examen et écroué

et AFP

publié le 06/06/2019 à 17:03

Un jeune homme de 17 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire ce mercredi 5 juin à Marseille. Son ADN a été retrouvé sur des affaires de Marie-Belen, une étudiante de 21 ans, morte poignardée au thorax à la sortie du métro La Timone.



Il est mis en examen pour meurtre ayant pour objet de préparer ou faciliter un délit. Il s'agit ici du téléphone portable de la victime. Celui-ci n'avait pas été retrouvé sur sa dépouille. Le 13 mars déjà, à Marseille, un jeune homme avait été poignardé lui aussi par des individus voulant voler son portable.

La jeune étudiante en anthropologie avait été agressée le 17 mars dernier, vers 21h15. Les secours, bien que prévenus aussitôt par des passants, avaient trouvé la victime gravement blessée au thorax. Elle était décédée à l'hôpital une heure plus tard. Son téléphone portable avait disparu.

Peu de temps après, les enquêteurs avaient lancé un avis de recherche pour retrouver un homme présent sur les lieux avant l'agression et qui aurait pu détenir des informations importantes. Celui-ci, "un marginal du quartier de la Timone", avait été retrouvé quatre jours plus tard, et placé en garde à vue. Le suspect écroué aujourd'hui a lui été interpellé début juin.