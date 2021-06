Essonne : deux adolescents mis en examen pour tentative de meurtre

et AFP

publié le 04/06/2021 à 02:29

Deux mineurs de 16 et 17 ans ont été mis en examen le jeudi 3 juin pour "tentative de meurtre" et écroués, six jours après l'agression dans l'Essonne d'un adolescent de 15 ans, grièvement blessé à la tête pendant ce qui s'apparente à une rixe entre bandes de jeunes, a-t-on appris auprès du parquet d'Évry.

Frappé à coups de marteau devant son lycée à Saint-Michel-sur-Orge vendredi dernier, l'adolescent était toujours placé dans le coma artificiel jeudi, son pronostic vital étant engagé, a indiqué jeudi soir le parquet, sollicité par l'AFP. Les deux jeunes hommes interpellés mardi seraient l'un l'auteur des coups de marteau, qui a reconnu les faits, et l'autre l'auteur d'un coup de pied à la tête, selon une source proche du dossier. Ils ont été placés en détention provisoire, comme l'avait demandé le parquet.

Les violences se seraient produites pendant une nouvelle rixe entre bandes de jeunes originaires de deux villes voisines, Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. "L'enquête confirmera que la victime n'a pas participé à la rixe", a indiqué à l'AFP l'avocat de la famille de la victime, Maître Avi Bitton.