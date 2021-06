Faut-il inciter les Français à signaler les délinquants auprès de chez eux ?

publié le 30/05/2021 à 19:20

Signaler les délinquants dans son quartier ou dans les étages de leur immeuble. C’est ce que propose Alexandre Vincendet, maire Les Républicains de la commune de Rillieux-la-Pape (Rhône). Culturellement, le mot "dénoncer" peut gêner certains Français et semble archaïque.

Le maire de Rillieux-la-Pape justifie cette démarche : "À l’époque, on dénonçait quelqu’un parce qu’il était juif. Aujourd’hui on ne dénonce pas quelqu’un parce qu’il est de telle ou telle confession. La vraie question aujourd’hui, et je le vis dans ma commune, ce sont les épisodes de violences urbaines". Alexandre Vincendet rapporte avoir été témoin de violences et rapporte la peur des habitants mais aussi son inquiétude pour ces "gamins qui sont en train d’aller dans le mur". Le maire remet alors en question la position des parents d’enfants qui se retrouvent dans ces violences urbaines.

Par la dénonciation, Alexandre Vincendet veut éviter les dealers de drogue, capables d’influencer de jeunes adolescents entre 10 et 15 ans, "qu’on peut encore récupérer". Le maire fait référence à la mère de Marjorie, tuée quelques semaines plus tôt alors qu’elle tentait de défendre sa sœur victime de harcèlement. "La mère a dit ‘eh oh, les parents, qu’est-ce que vous faîtes ? Aimez vos enfants’", évoque-t-il. En incitant surtout les parents à dénoncer les causeurs de troubles, Alexandre Vincendet pense limiter la délinquance. "Quand on est parent, on doit se préoccuper de l’avenir de ses enfants", a-t-il conclu.