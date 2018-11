publié le 16/11/2018 à 22:27

Ce journaliste sportif peut remercier Kike Barja, footballeur au sein du club du CA Osasuna, basé à Pampelune (nord-ouest de l'Espagne). C'est en effet grâce au but de l'ailier droit que Fran Gago a échappé à une mort certaine, comme le raconte le Diario de Navarra.



L'histoire remonte au 13 octobre dernier. À bord de sa Citroën, le journaliste andalou rallie la ville de Cadix à celle de Huelva (un trajet d'environ 200 km, ndlr), tout en écoutant la retransmission du match de deuxième division Osasuna-Cordoba à la radio. "Il faisait très chaud et je venais de manger", se souvient Fran Gago.

C'est alors qu'il s'assoupit tout en fonçant vers un ravin. Il ne doit son salut qu'au commentateur du match, Alberto Sanz, qui l'a réveillé en sursaut lors du but inscrit par Kike Barja. "Le but de Barja m’a sauvé la vie", reconnaît-il auprès de nos confrères.

Il devait rester à peu près deux mètres avant le précipice Fran Gago, le journaliste sportif





"Je me suis réveillé lorsque j’ai entendu le commentateur radio célébrer le but avec effusion. J’étais en train de foncer à pleine vitesse vers une barrière de sécurité, j’ai alors donné un coup de volant, freiné, puis j’ai percuté un rocher et un arbre. Il devait rester à peu près deux mètres avant le précipice", a-t-il expliqué.



Le footballeur à l'origine de ce sauvetage hors-norme a réagi dans des propos rapportés par le médial espagnol. "J'avais du mal à y croire. Marquer un but, c'est déjà une joie immense, mais en plus celui-là a pu sauver une vie", a déclaré Kike Barja. Les trois protagonistes se sont d'ailleurs rencontrés lundi 12 novembre pour échanger ensemble sur cette incroyable histoire.