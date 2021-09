Éducation : doubler le salaire des enseignants, combien cela coûterait-il ?

Officiellement candidate depuis ce dimanche 12 septembre, Anne Hidalgo la maire de Paris propose de doubler les salaires des enseignants si elle est élue. Une proposition qui relève de la "pure démagogie", répond le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer dans les colonnes du Parisien. Selon lui, une telle mesure coûterait 150 milliards d'euros.

Qu'en est-il vraiment ? La rémunération des personnels de l'Éducation nationale représente un budget d'un peu plus de 50 milliards d'euros, comprenant les salaires de 1,2 million de personnes dont à peu près 870.000 enseignants.

Doubler toutes leurs rémunérations en une fois ferait grimper le budget à un peu plus de 100 milliards d'euros par an. Au terme d'un quinquennat, l'augmentation aurait donc coûté 250 milliards d'euros supplémentaires.

Si l'objectif est d'avoir doublé la rémunération des enseignants entre le début et la fin du quinquennat, il est possible d'adopter une augmentation progressive. En divisant par cinq, il y a donc un surcoût de 10 milliards d'euros la première année, de 20 milliards la deuxième année, et ainsi de suite. Au bilan, cela reviendra donc à 150 milliards d'années.

À noter que ceci concerne l'ensemble des salariés de l'Éducation nationale. En prenant juste les enseignants, le surcoût serait moindre, mais se situerait dans cette fourchette.