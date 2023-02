Violences sexuelles dans l'Église : la plainte visant le cardinal Ricard classée sans suite pour prescription

À l'automne dernier, Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Bordeaux, aujourd'hui âgé de 78 ans, avait indiqué aux enquêteurs, avoir "embrassé" une jeune fille, qui était "dans son souvenir âgée de 13 ans, l'avoir enlacée et caressée par-dessus les vêtements". Cette "procédure a été classée pour cause de prescription", a indiqué à l'AFP la procureure de Marseille, confirmant une information de franceinfo.

Il avait auparavant écrit une lettre à la hiérarchie, dans laquelle il expliquait ses agissements, qui se sont déroulés il y a 35 ans. Mgr Ricard, à la retraite depuis 2019 dans un presbytère des Alpes-de-Haute-Provence (Sud-Est), avait été placé en garde à vue le 2 février par les gendarmes de la section de recherches de Marseille.



Lors de son interrogatoire, et alors qu'il était confronté à sa victime, l'ex-archevêque de Bordeaux (2001 à 2019, et président de la Conférence des évêques de France de 2001 à 2007), nommé cardinal en 2006 par Benoit XVI, avait reconnu ses gestes déplacés et lui "avait demandé pardon".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info