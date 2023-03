INVITÉ RTL - Olivier Giroud va inviter Maël, victime de harcèlement, à un match à Milan

"Un enfant qui subit le harcèlement ne doit pas changer d’école". Olivier Giroud a été touché par l'histoire de Maël, ce garçon de 10 ans déscolarisé après avoir été victime de harcèlement. "Quand tu entends un enfant parler comme ça, ça fait mal au cœur", confie l'attaquant de l'équipe de France au micro de RTL.

L'attaquant des Bleus et du Milan AC a tenu à s'adresser directement à Maël dans Focus Dimanche : "Tu es très courageux, j’ai beaucoup d’admiration [pour toi]". Et pour marquer un peu plus son soutien, le champion du monde 2018 a réservé une surprise à Maël, qui est fan de football : "J’aimerais te rencontrer et t’inviter à un match."



Mickael Gauthier, le père du jeune garçon, avait partagé le calvaire de son fils au micro de RTL. À défaut de pouvoir contraindre le harceleur à quitter l'établissement, le rectorat de Dijon a proposé de créer une classe pour séparer les deux enfants. Finalement, la famille de l'enfant mis en cause a accepté de changer l'élève d'école, permettant à Maël de retrouver sa classe. "Il s'est mis à crier, puis il m'a dit : 'Ouais, je vais retrouver mes copains !'", raconte son père.

L'intégralité de l'entretien est à retrouver ce dimanche 5 mars dans "Focus Dimanche" à partir de 13h, et en replay sur RTL.fr.

