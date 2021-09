RTL vous le révélait ce vendredi matin : François Fillon, qui attend son procès en appel prévu le 15 novembre dans une affaire d'emplois fictifs présumés, est au cœur d'une nouvelle enquête. Selon nos informations, la justice financière enquête depuis 2017 sur un autre assistant parlementaire de l'ancien Premier ministre, Maël Renouard, salarié pour collaborer à l'écriture de son livre Faire entre 2013 et 2015.

La justice se penche sur les conditions d'emploi dans lesquelles le Premier ministre a travaillé avec l'écrivain reconnu Maël Renouard. Ce dernier a été employé entre novembre 2013 et septembre 2015 comme assistant parlementaire de François Fillon, et rémunéré par l'Assemblée pour un salaire total de 38.000 euros sur la période. Ce qui soulève une question : un assistant parlementaire peut-il être salarié uniquement pour collaborer au livre d’un député ?

Les magistrats du PNF vont devoir trancher une question d’autant plus sensible que le livre a rapporté beaucoup d’argent à François Fillon : Faire a connu un succès de librairie important avec plus de 100.000 exemplaires vendus (le chiffre définitif des ventes n'ait pas connu), soit au total 250.000 euros environ versés par l’éditeur à l'auteur d’après nos informations.

Le PNF a désormais deux options : renvoyer François Fillon une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel de Paris, ou, à l'inverse, considérer que les faits ne sont pas passibles de poursuite et classer l'enquête sans suite.