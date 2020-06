Elton John et Renate Blauel à leur mariage en 1984

publié le 26/06/2020 à 11:17

Renate Blauel, l'ex-épouse d'Elton John lance une action en justice contre le chanteur. Comme le rapporte The Guardian, Renate Blaeul a déposé les documents juridiques dans la semaine du 15 juin et demandé une injonction contre son ancien mari, selon les documents que possède le média britannique.

L'avocat de Renate Blauel a refusé de commenter l'information au média et n'a pas expliqué pourquoi elle a déposé une action en justice contre l'interprète de Candle In The Wind, mais "elle espère que le problème se réglera à l'amiable". Le couple s'était uni en 1984 avant de divorcer en 1998.

Dans son autobiographie Moi Elton John, publiée en 2019, Elton John racontait ceci à propos de son ex-épouse : "Je l'ai revu une fois après le divorce. Quand j'ai eu des enfants, je l'ai invitée à Woodside [le domicile d'Elton John et son mari David Furnish] parce que voulais qu'elle les rencontre ; Je voulais la voir, je voulais qu'elle fasse partie de nos vies et qu'ils fassent partie de la sienne d'une certaine manière. Mais, elle n'a pas voulu et je n'ai pas insisté. Je devais respecter ses sentiments".