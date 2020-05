publié le 14/05/2020 à 18:02

Johnny Depp passe à l'action contre les tabloïds britanniques. Comme le rapporte le média The Blast, l'acteur emblématique de la saga Pirates des Caraïbes porte plainte contre le groupe de presse News Group Newspapers, dont The Sun fait partie et les accuse de l'avoir mis sur écoute.

Johnny Depp accuse plus précisément les tabloïds britanniques de "multiples violations" de sa vie privée" et d'une "utilisation malhonnête des informations privées, y compris l'interception illégale de ses messages vocaux et autres collectes de données digitales illégales", explique The Blast. Dans sa lettre où il porte plainte, l'acteur qui poursuit aussi The Sun pour diffamation, explique qu'il a découvert avec son équipe que son téléphone a été piraté "entre 1996 et 2010".

L'enquête de Johnny Depp possède des preuves qui "indiquent clairement une intrusion illégale répétée et prolongée" dans sa vie privée. Parmi les nombreuses "violations injustifiées", Johnny Depp prétend que les tabloïds ont révélé les informations médicales de ses enfants, dont l'hospitalisation de sa fille Lily-Rose en 2007 et les grossesses de Vanessa Paradis en 1998 et en 2002 (avant les annonces du couple). Ces attaques contre ses enfants "ont profondément affecté l'acteur" le forçant à libérer "toute la rage, la violation et l'impuissance" qu'il a ressenti en découvrant que son portable avait été piraté.