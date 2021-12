Effondrement à Sanary-sur-Mer : une 3e victime retrouvée morte

Une 3e victime a été retrouvée dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré à Sanary-sur-Mer (Var) hier, a indiqué le parquet ce mercredi 8 décembre.

Ce nouveau bilan porte à trois le nombre de victimes retrouvées mortes dans l'effondrement d'un immeuble survenu à Sanary-sur-Mer dans la nuit de lundi à mardi. Selon le procureur présent sur place, il s'agit d'un homme, vraisemblablement le fils de l'octogénaire, dont le corps avait lui été retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi.

Avec la découverte de ce troisième corps dans les décombres, les recherches sont désormais terminées, annonce la préfecture. Au total, l'effondrement de cet immeuble aura fait trois victimes et plusieurs blessés. Cinq personnes ont été prises en charge, dont deux extraites du bâtiment et médicalisées par le SMUR de Toulon. Neuf autres personnes ont été évacuées des immeubles attenants et pris en charge par des proches.