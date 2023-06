ÉDITO - Le bus du cœur brûlé à Bobigny : "La colère ne justifie pas de tout détruire", fustige Alba Ventura

On peut comprendre la colère et l'indignation, mais pas le déferlement de violences qui a suivi la mort de Nahel, tué par un policier. La colère ne justifie pas de tout détruire, de tagguer le mémorial de la déportation et de vouloir brûler un drapeau français à Nanterre, de mettre à sac des moyens de transports et des magasins ou d'incendier des services publics. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des jeunes ont incendié un bus médical à Bobigny. Ce bus, qui fait étape dans des dizaines de quartiers difficiles et stationnait depuis mercredi, devait repartir ce vendredi. Ce bus est celui du cœur des femmes, lancé en 2021 par l'association Agir pour le cœur des femmes.

80 soignants tournaient pour proposer des examens cardiologiques et gynécologiques gratuits, mais aussi de diabète, de tension et de cholestérol. Grâce à ce bus, 6.500 femmes avaient été dépistées. 90% d'entre elles cumulaient deux facteurs de risque, tandis que 79% n'avaient pas de suivi cardio-vasculaire. Ces femmes n'avaient tout simplement pas l'habitude d'aller chez le médecin et n'étaient pas suivies.

Ce bus, de couleur rose vif avec des portraits de femmes, était parfaitement identifiable comme un bus médical. Ces jeunes qui ont incendié ce bus ont privé leurs grand-mères et leurs mères de soins, comme on peut ajouter ces bâtiments administratifs, ces écoles et ces magasins saccagés. Plus que de la colère, c'est de la haine qui se manifeste envers notre pays. Là aussi il faudra que la justice passe et en tirer les leçons.