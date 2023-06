Dégradations de bâtiments publics, pillages, échauffourées sporadiques… Une nouvelle nuit de violences a secoué jeudi de nombreuses villes de région parisienne et de province pour la troisième nuit consécutive après la mort mardi à Nanterre de Nahel, un mineur de 17 ans tué par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire.



Pour endiguer une "généralisation" des violences urbaines, les autorités ont mobilisé 40.000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d'intervention d'élite comme le Raid et ses véhicules noirs blindés ou le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), déployés dans plusieurs villes. Au total, plus de 667 personnes ont été interpellées, a indiqué Gérald Darmanin peu avant 8 heures ce vendredi matin, évoquant une "rare violence".

Des couvre-feux nocturnes ont été décrétés à Clamart et Meudon (Hauts-de-Seine), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et Compiègne (Oise). Dans le Nord, la préfecture a interdit tout rassemblement par endroits et mobilisé un hélicoptère et des drones. Malgré ce déploiement massif, des violences et des dégradations ont été signalées jeudi soir dans de multiples villes.



De nombreux magasins pillés

Cette nuit de jeudi à vendredi a été marquée par de nombreux pillages de magasins, un peu partout dans le pays. "Il n'y a pas d'affrontement très violent en contact direct avec les forces de l'ordre, mais il y a un certain nombre de magasins vandalisés, de commerces pillés voire incendiés", a détaillé un haut gradé de la police nationale. Cela a été le cas dans le cœur de Paris, aux Halles et dans la rue de Rivoli qui mène au Louvre, mais aussi dans l'agglomération de Rouen, à Nantes, à Marseille, à Toulouse et à Brest.



Un supermarché de l'enseigne Lidl a par exemple été saccagé à Nantes. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir une voiture de sport enfoncer l'entrée du magasin, sous les applaudissements de plusieurs dizaines de personnes. Un supermarché Aldi de Saint-Etienne-du-Rouvray, en Normandie, a également été ciblé.

Des scènes de pillage ont été constatées en banlieue parisienne, notamment en Seine-Saint-Denis. Des supermarchés ont été pillés à Montreuil et à Epinay-sur-Seine, tandis qu'à Bondy une image montre un homme sortir d'un magasin avec une palette entière de couches-culottes.



Le commissariat de Reims ciblé, des échauffourées à Marseille

Comme la veille, les forces de l'ordre ont également été visées, des poubelles, des voitures et des bus brûlés, notamment à Villeurbanne (Rhône), ont constaté des journalistes de l'AFP, ou à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). À nouveau, des bâtiments publics ont été pris pour cibles par des groupes souvent encagoulés ou dissimulés sous des capuches, comme à la mairie du quartier prioritaire de l'Argon à Orléans. "Le bureau de police situé au pôle Laherrère à Pau" a par exemple été visé par un cocktail molotov, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.



Le commissariat de Reims a également été ciblé par des émeutiers, dont certains se sont filmés à l'intérieur avant de ressortir avec des uniformes de police sur le dos. Le maire de la Ville, Arnaud Robinet (Horizons), a parlé de "horde sauvage qui ont mis la ville à sac". <