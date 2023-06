ÉDITO - Affiche du festival de BD de Dieppe censurée : "Choisissez une autre ville", réclame Alba Ventura

Cachez ce décolleté que personne n'a vu. À part à la mairie de Dieppe, en Normandie, partenaire du festival de la bande dessinée, qui a demandé aux organisateurs de ce festival de modifier la fiche de présentation.

Sur ce poster, une jeune femme en débardeur rouge, légèrement décolleté, est dessinée, entourée de livres. Cette jeune femme, Marie, est l'une des héroïnes du dessinateur Jim, l'invité d'honneur du festival. Jim est un dessinateur qui a fait du fantastique, de la BD pour adolescents, pour adultes, mais qui est également scénariste et réalisateur. Un homme qui a reçu beaucoup de prix, dont le prix RTL.

La mairie de Dieppe a donc trouvé que Marie était un peu trop déshabillée et qu'il y avait "un risque de polémique". Ce qui fait penser à la citation Coluche "dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser". Pourtant, personne n'a réagi. On anticipe à Dieppe ! Une pile de livres a donc été ajoutée devant le buste de la jeune fille, car la mairie a exigé que le petit décolleté soit masqué.

Pour citer les propos de l'adjointe communiste Laetitia Le Grand, parce qu'ils valent leur pesant de cacahuètes. "Une représentation d'une jeune femme en pose lascive, avec un décolleté certes léger, n'entre pas dans la vision que nous nous faisons de la lutte contre les discriminations", a-t-elle commenté. Je ne sais pas où elle a vu une pose lascive, elle ne doit pas savoir ce que ça veut dire. Mais quelle est leur vision de cette lutte ? Une femme en col roulé, ou en burqa ?

Avec ce genre de censure, il s'agit des mêmes ressorts utilisés par les personnes qui estiment que Samuel Paty a eu tort de parler des caricatures. Pas de vagues, ça pourrait heurter. C'est bien dommage que le festival se soit plié à ses injonctions. Choisissez une autre ville l'année prochaine !