Drame de Montreux : qu'est-ce que le survivalisme ?

Le sujet du jour. Le 24 mars dernier, une famille entière se suicide du septième étage de leur domicile à Montreux, en Suisse. Sur les cinq personnes tombées, seul le fils de quinze ans a survécu mais reste hospitalisé. Les membres de la famille auraient sauté les uns après les autres, ne laissant alors aucune explication derrière eux. Les gendarmes étudient les pistes complotistes et survivalistes : la famille vivait recluse dans un appartement comparable à un bunker, entre boîtes de conserves, médicaments et fenêtres calfeutrées.

Pourquoi on en parle ? Comment expliquer le survivalisme familial ? Qu'est ce que cela veut dire exactement ? Combien de personnes sont concernées en France ? Peut-on parler de dérive sectaire ? Quels facteurs ou évènements poussent quelqu'un à devenir survivaliste ? Y a t-il un lien avec l'épidémie ou la crise climatique ? Est-ce que le phénomène survivaliste se développe ? Est-il rare ? Que dit la Miviludes sur le survivalisme en France ? Survivalisme et suicide collectif… comment expliquer ce paradoxe ?

L'analyse. "Les survivalistes sont des individus qui se préparent à une catastrophe possible. C'est une culture qui est née aux États-Unis dans les années 60-70 et qui a évolué au fil du temps, au fil des peurs collectives. Généralement, ce sont des individus qui stockent du matériel, des boîtes de conserves, des vivres et parfois pour les plus extrêmes, des munitions, des armes et autres. Cependant, aujourd'hui, les peurs et les pratiques survivalistes ont changé. Les néo-survivalistes vont plutôt stocker, non pas du matériel mais des savoir-faire, savoir faire du feu, savoir se préparer à ce qu'ils imaginent être le monde d'après la catastrophe… un catastrophe de l'ordre imaginaire ou parfois même construite rationnellement", explique Bertrand Vidal, expert français du phénomène survivaliste, sociologue et chercheur à l'université Paul Valéry de Montpellier, auteur du livre "Survivalisme : Êtes-vous prêts pour la fin du monde ?" aux Éditions Arkhê.

