Doubs : une femme sauvée de la noyade par des SDF et une joggeuse

publié le 14/12/2020 à 18:48

Sans l'acte héroïque de ces sauveteurs improvisés, la victime serait probablement décédée au milieu de la rivière glacée. La scène se déroule à Besançon ce lundi 14 décembre, aux alentours de 10h du matin. Des riverains aperçoivent une femme d'un certain âge en train de se noyer dans le Doubs.

"Elle criait : 'je vais mourir, je vais mourir'", raconte Anthony, témoin de toute la scène, auprès de l'Est Républicain. Voyant la femme dans l'eau, une joggeuse se jette alors à son secours, elle "s’est arrêtée, a enlevé ses baskets et a carrément plongé dans l’eau". Les deux étaient alors gelées, alors qu'elles tentaient de s'extraire du Doubs, c'est alors que sont intervenus deux hommes, présentés comme sans domicile fixe. Ils se sont alors mis à l'eau et ont aidé les femmes à s'en sortir.

Nul ne sait pour le moment comment la femme âgée s'est retrouvée au beau milieu de la rivière, "Il y en a même qui disent l’avoir vu sauter du pont", témoigne Anthony au quotidien régional. Elle a finalement été sauvée. En état d'hypothermie, la femme a été soignée sur place par le SAMU et les pompiers, avant d'être transportée à l'hôpital Minjoz.