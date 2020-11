Morbihan : appel à témoins après l'agression d'une joggeuse

publié le 24/11/2020 à 11:42

Quatre jours après l'agression d'une joggeuse, la gendarmerie de Lorient a lancé un appel à témoins, lundi 23 novembre, pour tenter de retrouver le suspect. Jeudi 19 novembre, une jeune femme a été prise à partie par un inconnu alors qu’elle courait dans la commune de Gestel, en début de matinée.

Comme l'a rapporté le maire de Gestel à Ouest-France, l’agresseur aurait eu "des gestes déplacés" envers la jeune femme avant de tenter de l’attraper. La victime s’est débattue et est partie en courant pour aller alerter les forces de l’ordre.

Dans son appel à témoins diffusé sur les réseaux sociaux, la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Lorient invite toute personne ayant des informations sur le suspect à les contacter.

Les enquêteurs sont à la recherche d’un homme "d’une cinquantaine d’années, sourcils épais et hirsutes sur les côtés et fournis au milieu, rides marquées sur les côtés des yeux, porteur d’une parka noire arrivant à mi-cuisse, d’un pantalon noir et d’un bonnet côtelé". Ils précisent également que l'individu mesure environ 1m70 .