publié le 23/12/2019 à 20:30

Condamné à trois ans de prison pour des vols de voitures par le tribunal de Besançon, un homme s'est brutalement énervé à la lecture de sa peine, vendredi 20 décembre. Alors que son escorte policière s'apprêtait à le faire sortir de la salle, l'homme a créé une bagarre dans laquelle le procureur a dû intervenir.

Refusant de sortir du tribunal, le prévenu a nargué un long moment son escorte, répétant à l'envie "Tu vas faire quoi, me frapper ?" Un des gardes a alors alors tenté de le maîtriser, en vain, relate L'Est républicain. Les collègues de l'agent sont venus à sa rescousse, sans plus de succès. Alors que la situation commençait à devenir incontrôlable, le procureur a dû se mêler à la bagarre pour rétablir l'ordre.

Craignant que le prévenu ne se saisisse des armes à feu de son escorte, le magistrat a sauté de son prétoire et s'est jeté sur le prévenu, le neutralisant d'une prise de judo, reste de ses années de judoka amateur.