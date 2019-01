publié le 28/01/2019 à 13:10

Il pensait avoir fait l'affaire du siècle. En septembre dernier, un Niçois de 19 ans de passage à Montbéliard s'est aventuré dans un supermarché de la ville dans le but d'acheter une PlayStation 4, affichée au prix de 340 euros. Le jeune homme a alors une idée plutôt surprenante pour réaliser une économie de plus de... 330 euros.



Comme le rapporte l'Est Républicain, il décide alors de faire un crochet par le rayon fruits et légumes du magasin. Après avoir pesé la PS4 ni vu ni connu, une étiquette mentionnant un prix de 9,29 euros sort de la balance. Il a alors collé cette nouvelle étiquette sur la boîte de la console.

Reste alors un obstacle : le passage en caisse. Mais le jeune homme est malin et choisit les caisses automatiques. Une ruse payante puisqu'il a réussi à partir avec la PS4 sous le bras, sans se faire remarquer.

Condamné à 4 mois de prison avec sursis

Ravi de son stratagème, il a voulu recommencer le lendemain. Sans le même succès : repéré, il se fait arrêter. Devant les policiers, il explique avoir déjà revendu la première console pour 100 euros. Une somme qui lui aurait permis selon ses dires de payer son billet retour pour Nice.



À l'issue de son procès jeudi 24 janvier, le jeune homme a été condamné à 4 mois de prison avec sursis.