publié le 04/09/2018 à 04:00

Ce n'est pas une délinquante ordinaire à laquelle on été confrontés les gendarmes de Soissons (Aisne). Ils sont intervenus après avoir été appelés par la direction d'un magasin d'électroménager et de mobilier de la zone commerciale de Vauxbuin et ont eu la surprise de trouver la plus jeune voleuse à l'étalage sans doute répertoriée.



Une fillette de six ans qui avait pour mission de repartir de cette grande surface sans se faire remarquer en emportant avec elle un écran plat de télévision. Ce sont ses propres parents qui lui avaient demandé de commettre ce vol. Ils l'attendaient tranquillement dans leur voiture, sur le parking où ce couple a été interpellé.



Apparemment, ce n'était pas la première fois que la fillette était utilisée pour commettre ce genre de forfait. Des vêtements pour enfants, dérobés quelques heures auparavant, ont été retrouvés dans le véhicule. La petite voleuse ne sera pas poursuivie. Ses parents, eux, comparaîtront bientôt devant un tribunal.