publié le 18/10/2018 à 19:28

C'est une histoire rocambolesque. Mardi 16 octobre, un homme a été arrêté alors qu'il venait porter plainte pour vol. Un peu plus tôt dans la soirée, il a tenté de cambrioler un logement situé à Jacob-Bellecombette (Savoie). Surpris dans son délit par le fils de la victime, il s'est enfui, oubliant sur place son sac contenant ses papiers d'identité, rapporte le quotidien régional Le Dauphiné Libéré.



Sans perdre de temps, et pensant s'en sortir de cette façon, il s'est alors rendu au commissariat où il a porté plainte pour vol de son sac et de ses papiers d'identité. Mais les policiers ont facilement fait le rapprochement entre le cambriolage ayant eu lieu et le sac du cambrioleur retrouvé. De plus, le fils de la victime a formellement identifié le voleur.

Ce dernier, d'origine roumaine a été placé en garde à vue, puis transféré au centre de rétention administrative de Lyon. Il comparaîtra bientôt devant le tribunal correctionnel.