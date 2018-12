publié le 09/12/2018 à 11:32

C'est le président du groupe La République en Marche qui a révélé l'information dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 décembre sur Twitter. "Une nouvelle fois, une députée de notre groupe, Jacqueline Dubois, victime d'une agression. Sa voiture est celle de son mari incendiées il y a une heure devant leur domicile. Condamnation sans réserve et pensées amicales à notre collègue", a écrit Gilles Le Gendre.



Les faits se sont déroulés dans une zone rurale assez isolée à Vezac, près de Sarlat (Dordogne). L'élue a expliqué auprès de nos confrères de France Bleu Périgord s'être rendue compte de l'incendie samedi vers 23 heures au moment d'éteindre les lumières, en voyant "une lueur à l'extérieur".

Elle a précisé avoir un temps redouté une propagation des flammes mais les pompiers sont intervenus rapidement. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour faire toute la lumière sur cet incendie, très vraisemblablement volontaire.

L'élue appelle à ne pas faire d'amalgames

Au quatrième jour de mobilisation des "gilets jaunes", Jacqueline Dubois a appelé à "faire la part des choses". Elle a ainsi rappelé qu'elle avait rencontré des "gilets jaunes" samedi matin, une rencontre qui de son propre aveu s'est "très très bien passée" avec des "personnes formidables qui sont venues vers moi et qui m'ont exposé leurs difficultés".



"Surprise", l'élue a confié ne pas avoir reçu de menaces ces jours derniers, se décrivant comme une "personne paisible, engagée en politique pour que soit proposée une nouvelle voie".



La députée a assuré qu'elle "n'accus(ait) pas les 'gilets jaunes'". "Il faut vraiment faire la part des choses entre des personnes qui ont des revendications justes et qui les expriment de manière paisible, et des gens qui cherchent à mettre le chaos et qui commettent des actes inadmissibles".

"Ce sont des menaces, ce sont des pressions, ce sont des messages qui nous disent 'dégagez !', mais moi je ne dégagerai pas, en tout cas le temps de mon mandat, j'assumerai ma fonction", a conclu Jacqueline Dubois, qui devait déposer plainte ce dimanche 9 décembre.